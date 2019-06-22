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Копьеметательница Татьяна Холодович победила на II Европейских играх

23.06.2019 21:26 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Копьеметательница Татьяна Холодович победила на II Европейских играх
Татьяна Холодович

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетка Татьяна Холодович победила в метании копья на II Европейских играх в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке она отправила снаряд на 64 м 37 см.

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Теги: Минск
 
 
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23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетка Татьяна Холодович победила в метании копья на II Европейских играх в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА. В своей лучшей...
 
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