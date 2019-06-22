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Европейские игры. 23 июня. Все результаты белорусов

23.06.2019 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Европейские игры

Минск

23 июня

Художественная гимнастика

Упражнение с обручем

1. Дина Аверина (Россия) – 22,850
2. Екатерина Галкина (Беларусь) – 21,750
3. Влада Никольченко (Украина) – 21,450

Групповые упражнения с 5 мячами

1. Россия – 27300 
2. Болгария – 26800
3. Беларусь – 26150

Групповые упражнения с 3 обручами и 4 булавами

1. Беларусь – 26,450
2. Украина – 26,375
3. Болгария – 25, 750

Групповое многоборье

1. Беларусь — 52.600 
2. Болгария — 52.550 
3. Россия — 51.700 

Акробатика

Многоборье

1. Бельгия – 29960 баллов
2. Португалия – 29110 баллов
3. Беларусь – 29060 баллов

Многоборье комбинированных упражнений

1. Виктория Аксенова и Кирилл Старцев (Россия) – 29,580
2. Абдуллу Аль Машайхи и Рухидил Гурбанли (Азербайджан) – 29, 540
3. Артур Беляков и Ольга Мельник (Беларусь) – 29, 420

Стрельба

Пневматический пистолет, 10 м

Мужчины

1. Артем Черноусов (Россия)
2. Олег Омельчук (Украина)
3. Лаурис Страутманис (Латвия)

Женщины

1. Зорана Арунович (Сербия) – 241,2
2. Анна Коракаки (Греция) – 238,9
3. Антоанета Бонева (Болгария) – 218,1...
8. Екатерина Крученок (Беларусь) – 112,2

Велоспорт

Групповая гонка

Мужчины (180 км)

1. Давиде Баллерини (Италия) – 4:10.04
2. Ало Якин (Эстония) – +16 сек.
3. Даниэль Ауэр (Австрия) – +16 сек.
4. Александр Рябушенко (Беларусь) – +16 сек

Самбо

Финалы

Женщины

до 52 кг

Диана Рябова (Россия) – Марина Жарская (Беларусь) – 0:0 (4:0)

до 60 кг

Сабина Артемчуц (Молдова) – Вера Гореликова (Беларусь) – 0:1

Мужчины

до 90 кг

Сергей Рябов (Россия) – Андрей Казусенок (Беларусь) – 3:1

до 100 кг

Бека Бердзенишвили (Грузия) – Юрий Рыбак (Беларусь) – 8-0

Схватки за бронзу

Женщины

до 68 кг

Ольга Намазова (Беларусь) – Ивана Яндрич (Сербия) – 1:1 (VO) бронзу завоевала Намазова

до 80 кг

Светлана Тимошенко (Беларусь) – Хлоэ Брю (Франция) – 1:0

Мужчины

до 52 кг

Гиви Надареишвили (Грузия) – Максим Красинский (Беларусь) – 10:1

до 62 кг

Дмитрий Евдошенко (Украина) – Иван Анискевич (Беларусь) – 1:2

до 74 кг

Степан Попов (Беларусь) – Сумпор Дино-Доминик (Хорватия) – 2:1

 
Теги: Минск
 
 
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Европейские игры Минск 23 июня Художественная гимнастика Упражнение с обручем 1.
 
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