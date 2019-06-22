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Европейские игры. 23 июня. Все результаты белорусов
23.06.2019 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Европейские игры
Минск
23 июня
Художественная гимнастика
Упражнение с обручем
1. Дина Аверина (Россия) – 22,850
Групповые упражнения с 5 мячами
1. Россия – 27300
Групповые упражнения с 3 обручами и 4 булавами
1. Беларусь – 26,450
Групповое многоборье
1. Беларусь — 52.600
Акробатика
Многоборье
1. Бельгия – 29960 баллов
Многоборье комбинированных упражнений
1. Виктория Аксенова и Кирилл Старцев (Россия) – 29,580
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м
Мужчины
1. Артем Черноусов (Россия)
Женщины
1. Зорана Арунович (Сербия) – 241,2
Велоспорт
Групповая гонка
Мужчины (180 км)
1. Давиде Баллерини (Италия) – 4:10.04
Самбо
Финалы
Женщины
до 52 кг
Диана Рябова (Россия) – Марина Жарская (Беларусь) – 0:0 (4:0)
до 60 кг
Сабина Артемчуц (Молдова) – Вера Гореликова (Беларусь) – 0:1
Мужчины
до 90 кг
Сергей Рябов (Россия) – Андрей Казусенок (Беларусь) – 3:1
до 100 кг
Бека Бердзенишвили (Грузия) – Юрий Рыбак (Беларусь) – 8-0
Схватки за бронзу
Женщины
до 68 кг
Ольга Намазова (Беларусь) – Ивана Яндрич (Сербия) – 1:1 (VO) бронзу завоевала Намазова
до 80 кг
Светлана Тимошенко (Беларусь) – Хлоэ Брю (Франция) – 1:0
Мужчины
до 52 кг
Гиви Надареишвили (Грузия) – Максим Красинский (Беларусь) – 10:1
до 62 кг
Дмитрий Евдошенко (Украина) – Иван Анискевич (Беларусь) – 1:2
до 74 кг
Степан Попов (Беларусь) – Сумпор Дино-Доминик (Хорватия) – 2:1
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Европейские игры Минск 23 июня Художественная гимнастика Упражнение с обручем 1.
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