После первого дня Европейских игр у Беларуси 14 медалей

Правда, только три выиграны в олимпийских дисциплинах.
В первый день Европейских игр белорусские атлеты выиграли 14 медалей, в том числе четыре золотые.
Акробатика.
Набокина Вероника — золото,
Ивончик Юлия, Сандович Карина — бронза, Беляков Артур — бронза, Мельник Ольга — золото.
Дёминская Карина, Козловская Карина, Марусова Анна — серебро.
Велоспорт — шоссе.
Шаракова Татьяна — бронза.
Гимнастика художественная.
Галкина Екатерина — бронза.
Самбо.
Копаева Анфиса — бронза.
Бурдь Владислав — бронза.
Кокша Александр — бронза.
Архипова Анастасия — серебро.
Емельянов Тимофей — бронза.
Мацко Татьяна — бронза.
Жилинская Анжела — золото.
В олимпийских дисциплинах медали выиграли Екатерина Галкина, Татьяна Шаракова и наше трио в командном турнире у лучниц.
Сегодня продолжатся соревнования у акробатов. В 19.05 матч Беларусь — Эстония (баскетбол 3×3). 17.40 начнутся соревнования у легкоатлетов, В 14.00 борьбу за медали начнут наши «художницы».