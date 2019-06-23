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После первого дня Европейских игр у Беларуси 14 медалей

23.06.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Правда, только три выиграны в олимпийских дисциплинах.

В первый день Европейских игр белорусские атлеты выиграли 14 медалей, в том числе четыре золотые.

Акробатика.

Набокина Вероника — золото,

Ивончик Юлия, Сандович Карина — бронза, Беляков Артур — бронза, Мельник Ольга — золото.

После первого дня Европейских игр у Беларуси 14 медалей

Дёминская Карина, Козловская Карина, Марусова Анна — серебро.

Велоспорт — шоссе.

Шаракова Татьяна — бронза.

Гимнастика художественная.

Галкина Екатерина — бронза.

Самбо.

Копаева Анфиса — бронза.

Бурдь Владислав — бронза.

Кокша Александр — бронза.

Архипова Анастасия — серебро.

Емельянов Тимофей — бронза.

Мацко Татьяна — бронза.

Жилинская Анжела — золото.

В олимпийских дисциплинах медали выиграли Екатерина Галкина, Татьяна Шаракова и наше трио в командном турнире у лучниц.

Сегодня продолжатся соревнования у акробатов. В 19.05 матч Беларусь — Эстония (баскетбол 3×3). 17.40 начнутся соревнования у легкоатлетов, В 14.00 борьбу за медали начнут наши «художницы».

 
 
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Правда, только три выиграны в олимпийских дисциплинах. В первый день Европейских игр белорусские атлеты выиграли 14 медалей, в том числе
 
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