Недосеков о формате Европейских игр: «Люди, которые это придумали, — это глупо. Это не прыжки в высоту»

Источник материала: Tribuna.com

Победитель Европейских игр Максим Недосеков раскритиковал формат соревнований.

— Побеждает тот, кто прыгает в четвертом матче. Он знает все результаты и как прыгать. Поставь планку на один сантиметр выше — и все. Элементарно. Подло. Так нельзя. Это не прыжки в высоту.

— Обычно при обсуждении формата соревнований все сводится к мысли, что спортсмены находились в равных условиях. Легкая атлетика на Европейских играх — это не тот случай, так?

— Однозначно. Люди из первого матча никак не выиграют. Вторая группа — если ты не олимпийский чемпион, конечно, — тоже сложно.

— Прыгать с ходу по личному рекорду — это же риск для здоровья, верно?

— Я вам так скажу. В неделю я прыгаю на максимуме всего раз, а тут мне придется четыре раза — за неделю. Люди, которые это придумали, — это глупо.

На разминке мне пришлось прыгать, чего не было никогда. На разминке я обычно только растягиваюсь, а тут пришлось прыгать 2,20 м. Чтобы начать на соревнования с хороших высот — 2,24 и 2,27 м.

— И как ты будешь выступать дальше?

— Не знаю, посмотрим.

— Есть вариант с заменой. Запасной — Андрей Скобейко.

— Да, может, будем чередоваться. На Европейских играх можно поломаться. Три попытки? Ну прикольно. Не, не стоит так проводить соревнования. Я недоволен.

— Был ли вариант отказаться от выступления на Европейских играх?

— Нет. Обязан и все.

— А будь возможность отказаться, ты бы решился на это?

— Понимаете, отказался бы я. И что? Так нельзя.

Организация Европейских игр — на высшем уровне. Заселили в олимпийскую деревню. Там хорошо, хорошее питание. Все здорово, и я только недоволен форматом проведения соревнований. Кто такое мог придумать? Я не знаю, что они делали, чтобы додуматься до такого, – сказал Недосеков.



