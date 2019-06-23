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Недосеков о формате Европейских игр: «Люди, которые это придумали, — это глупо. Это не прыжки в высоту»
24.06.2019 00:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Победитель Европейских игр Максим Недосеков раскритиковал формат соревнований.
— Побеждает тот, кто прыгает в четвертом матче. Он знает все результаты и как прыгать. Поставь планку на один сантиметр выше — и все. Элементарно. Подло. Так нельзя. Это не прыжки в высоту.
— Обычно при обсуждении формата соревнований все сводится к мысли, что спортсмены находились в равных условиях. Легкая атлетика на Европейских играх — это не тот случай, так?
— Однозначно. Люди из первого матча никак не выиграют. Вторая группа — если ты не олимпийский чемпион, конечно, — тоже сложно.
— Прыгать с ходу по личному рекорду — это же риск для здоровья, верно?
— Я вам так скажу. В неделю я прыгаю на максимуме всего раз, а тут мне придется четыре раза — за неделю. Люди, которые это придумали, — это глупо.
На разминке мне пришлось прыгать, чего не было никогда. На разминке я обычно только растягиваюсь, а тут пришлось прыгать 2,20 м. Чтобы начать на соревнования с хороших высот — 2,24 и 2,27 м.
— И как ты будешь выступать дальше?
— Не знаю, посмотрим.
— Есть вариант с заменой. Запасной — Андрей Скобейко.
— Да, может, будем чередоваться. На Европейских играх можно поломаться. Три попытки? Ну прикольно. Не, не стоит так проводить соревнования. Я недоволен.
— Был ли вариант отказаться от выступления на Европейских играх?
— Нет. Обязан и все.
— А будь возможность отказаться, ты бы решился на это?
— Понимаете, отказался бы я. И что? Так нельзя.
Организация Европейских игр — на высшем уровне. Заселили в олимпийскую деревню. Там хорошо, хорошее питание. Все здорово, и я только недоволен форматом проведения соревнований. Кто такое мог придумать? Я не знаю, что они делали, чтобы додуматься до такого, – сказал Недосеков.
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Недосеков о формате Европейских игр: «Люди, которые это придумали, — это глупо. Это не прыжки в высоту»
Победитель Европейских игр Максим Недосеков раскритиковал формат соревнований.
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