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Владимир Япринцев: «У нас лобби хорошее в самбо. Вот Люксембург или Лихтенштейн хорошо живут, но они не имеют такого веса, потому что нет результатов»

24.06.2019 00:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев поделился мнением об успехах сборной Беларуси на Европейских играх.

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- Удивило вас или не удивило такое количество наград?

– Меня не удивило. Мы на протяжении долгих лет добиваемся высоких результатов. Школа у нас очень хорошая. Хотелось бы ее не потерять, потому что на сегодняшний день, я так смотрю, ребята такие возрастные, хотя, с другой стороны, иди попробуй. Знаете, есть такая поговорка, когда спортсмен спрашивает у тренера: «Когда мне надо уходить», – а тренер отвечает: «Молодые тебе подскажут».

- А что делать, чтобы не потерять школу?

– Надо работать так же, как и сейчас, а может и сильнее и обращать внимание на молодежь, которая подходит и стучится в двери.

- А молодежь есть?

– Конечно, это наш вид спорта. Мы в свое время выигрывали у России, а выиграть у России, это тоже самое, что у Бразилии – в футбол. 

- Кстати, членство в Международном олимпийском комитете упростило вашу работу касательно самбистов?

– Я давно уже член исполнительного комитета. Я к любому делу отношусь ответственно. Я, конечно, продвигаю все идеи, все интересы нашей страны. Мне кажется, что-то получается. У нас лобби хорошее, потому что есть результаты. Вот Люксембург или Лихтенштейн хорошо живут, но они не имеют такого веса в самбо, потому что нет результатов, – сказал Япринцев.

 
 
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Член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев поделился мнением об успехах сборной Беларуси на Европейских играх.
 
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