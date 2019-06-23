|
Владимир Япринцев: «У нас лобби хорошее в самбо. Вот Люксембург или Лихтенштейн хорошо живут, но они не имеют такого веса, потому что нет результатов»
24.06.2019 00:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев поделился мнением об успехах сборной Беларуси на Европейских играх.
- Удивило вас или не удивило такое количество наград?
– Меня не удивило. Мы на протяжении долгих лет добиваемся высоких результатов. Школа у нас очень хорошая. Хотелось бы ее не потерять, потому что на сегодняшний день, я так смотрю, ребята такие возрастные, хотя, с другой стороны, иди попробуй. Знаете, есть такая поговорка, когда спортсмен спрашивает у тренера: «Когда мне надо уходить», – а тренер отвечает: «Молодые тебе подскажут».
- А что делать, чтобы не потерять школу?
– Надо работать так же, как и сейчас, а может и сильнее и обращать внимание на молодежь, которая подходит и стучится в двери.
- А молодежь есть?
– Конечно, это наш вид спорта. Мы в свое время выигрывали у России, а выиграть у России, это тоже самое, что у Бразилии – в футбол.
- Кстати, членство в Международном олимпийском комитете упростило вашу работу касательно самбистов?
– Я давно уже член исполнительного комитета. Я к любому делу отношусь ответственно. Я, конечно, продвигаю все идеи, все интересы нашей страны. Мне кажется, что-то получается. У нас лобби хорошее, потому что есть результаты. Вот Люксембург или Лихтенштейн хорошо живут, но они не имеют такого веса в самбо, потому что нет результатов, – сказал Япринцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Япринцев: «У нас лобби хорошее в самбо. Вот Люксембург или Лихтенштейн хорошо живут, но они не имеют такого веса, потому что нет результатов»
Член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев поделился мнением об успехах сборной Беларуси на Европейских играх.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)