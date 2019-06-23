Алексей Меркулов: «Обидно упускать победу, ведя в счете 2:0. К ребятам претензий нет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов подвел итог матча против «Славии» (2:2).

― Обидно упускать победу, ведя в счете 2:0. К ребятам претензий нет. Сегодня была полнейшая самоотдача, но, к сожалению, ошибки, которые нас преследуют в обороне, не дали нам возможность набрать три очка. В целом все бились, боролись, где-то, наверное, опять немного не повезло.

― Сегодня не было в заявке Ильи Гультяева…

― Он заболел накануне матча. В очередной раз пришлось перекраивать линию обороны, – сказал Меркулов.