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Алексей Меркулов: «Обидно упускать победу, ведя в счете 2:0. К ребятам претензий нет»

24.06.2019 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов подвел итог матча против «Славии» (2:2).

― Обидно упускать победу, ведя в счете 2:0. К ребятам претензий нет. Сегодня была полнейшая самоотдача, но, к сожалению, ошибки, которые нас преследуют в обороне, не дали нам возможность набрать три очка. В целом все бились, боролись, где-то, наверное, опять немного не повезло. 

― Сегодня не было в заявке Ильи Гультяева… 

― Он заболел накануне матча. В очередной раз пришлось перекраивать линию обороны, – сказал Меркулов.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов подвел итог матча против «Славии» (2:2).
 
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