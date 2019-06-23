Участники II Европейских игр сегодня разыграют 14 комплектов наград

Источник материала: БелТА

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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На II Европейских играх в Минске сегодня будет разыграно 14 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке Palova Arena состоятся решающие поединки турнира по баскетболу 3х3, в которых выступят мужская и женская сборные Беларуси. Начало в 13.00.

В "Чижовка-Арене" продолжатся соревнования дзюдоистов, которые стартуют в 10.30.

"Минск-Арена" примет участников турнира по прыжкам на батуте, в котором белорусы имеют хорошие медальные перспективы. Начало в 14.50. Там же в 19.30 стартуют состязания по спортивной аэробике.

Тир имени маршала С.Тимошенко примет соревнования мастеров пулевой и стендовой стрельбы. Начало в 8.00.

Кроме того, продолжатся предварительные соревнования по боксу (дворец спорта "Уручье"; 14.00), настольному теннису (Дворец тенниса; 10.00), стрельбе из лука (СОК "Олимпийский"), стартует турнир бадминтонистов ("Фалькон-Клуб"; 9.00).-0-