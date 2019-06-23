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Лепарская о Европейских играх: «Когда была в Баку, казалось, что это чудо. В Минске – это чудо вдвойне. Плачу каждый день по несколько раз»
24.06.2019 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике оценила организацию Европейских игр-2019.
Когда я была в Баку на первых Европейских играх, мне казалось, что это чудо. Когда увидела, как все организовано в Минске, то сказала, что это чудо вдвойне. По-моему, это потрясающе. Я сентиментальная и плачу каждый день по несколько раз, когда вижу всю эту красоту», – сказала Лепарская в
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Лепарская о Европейских играх: «Когда была в Баку, казалось, что это чудо. В Минске – это чудо вдвойне. Плачу каждый день по несколько раз»
Главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике оценила организацию Европейских игр-2019.
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