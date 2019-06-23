Неманя Николич: «У Разина есть потенциал стать одним из лучших тренеров в Беларуси»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-полузащитник Неманя Николич оценил главного тренера команды.

«Минск» для Разина – первый тренерский опыт. Естественно, ему тяжело, хотя, по-моему, он неплохо держится. А если учесть, что мы так себе начали чемпионат, то ему вдвойне тяжелее. Мне кажется, Разин хорошо справляется со своей работой, по крайней мере, очень старается. Проводит тренировки, создает в команде положительную атмосферу. Для человека, который первый год тренирует, это отлично. Думаю, у него есть потенциал стать одним из лучших тренеров в Беларуси», – сказал Николич.

«Динамо» – самая сильная команда, в которой играл». Николич прощается не только с «Минском», но и с Беларусью