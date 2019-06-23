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Неманя Николич: «У Разина есть потенциал стать одним из лучших тренеров в Беларуси»
24.06.2019 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-полузащитник
«Минск» для Разина – первый тренерский опыт. Естественно, ему тяжело, хотя, по-моему, он неплохо держится. А если учесть, что мы так себе начали чемпионат, то ему вдвойне тяжелее. Мне кажется, Разин хорошо справляется со своей работой, по крайней мере, очень старается. Проводит тренировки, создает в команде положительную атмосферу. Для человека, который первый год тренирует, это отлично. Думаю, у него есть потенциал стать одним из лучших тренеров в Беларуси», – сказал Николич.
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Экс-полузащитник «Минска» Неманя Николич оценил главного тренера команды.
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