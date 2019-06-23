Рейтинг WTA. Барти – 1-я ракетка мира, Соболенко – 10-я, Саснович – 37-я, Азаренко – 42-я, Лапко – 105-я

Источник материала: Tribuna.com

По результатам второй недели травяного сезона чемпионка Бирмингема Эшли Барти стала 27-й в истории первой ракеткой мира WTA, сместив с вершины рейтинга Наоми Осаку, которая провела там 21 последнюю неделю. 23-летняя австралийка, ставшая №1 через 84 дня после дебюта в топ-10, в Бирмингеме выиграла третий титул в сезоне на третьем покрытии (Майами, «Ролан Гаррос»).

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 24 июня 2019

Место Теннисистка (страна) Очки 1 (2) Эшли Барти (Австралия) 6540 2 (1) Наоми Осака (Япония) 6377 3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 5685 4 (4) Кики Бертенс (Нидерланды) 5425 5 (6) Анжелик Кербер (Германия) 4685 6 (5) Петра Квитова (Чехия) 4555 7 (8) Симона Халеп (Румыния) 3963 8 (7) Элина Свитолина (Украина) 3868 9 (9) Слоун Стивенс (США) 3682 10 (10) Арина Соболенко (Беларусь) 3565 11 (11) Серена Уильямс (США) 3411 13 (13) Белинда Бенчич (Швейцария) 3073 18 (19) Юлия Гергес (Германия) 2605 28 (30) София Кенин (США) 1895 30 (29) Дарья Касаткина (Россия) 1790 37 (36) Александра Саснович (Беларусь) 1490 39 (43) Юлия Путинцева (Казахастан) 1350 42 (41) Виктория Азаренко (Беларусь) 1320 44 (55) Винус Уильямс (США) 1205 45 (45) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1185 105 (106) Вера Лапко (Беларусь) 596