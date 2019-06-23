ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рейтинг WTA. Барти – 1-я ракетка мира, Соболенко – 10-я, Саснович – 37-я, Азаренко – 42-я, Лапко – 105-я

24.06.2019 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

По результатам второй недели травяного сезона чемпионка Бирмингема Эшли Барти стала 27-й в истории первой ракеткой мира WTA, сместив с вершины рейтинга Наоми Осаку, которая провела там 21 последнюю неделю. 23-летняя австралийка, ставшая №1 через 84 дня после дебюта в топ-10, в Бирмингеме выиграла третий титул в сезоне на третьем покрытии (Майами, «Ролан Гаррос»).

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 24 июня 2019

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (2) Эшли Барти (Австралия) 6540
2 (1) Наоми Осака (Япония) 6377
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 5685
4 (4) Кики Бертенс (Нидерланды) 5425
5 (6) Анжелик Кербер (Германия) 4685
6 (5) Петра Квитова (Чехия) 4555
7 (8) Симона Халеп (Румыния) 3963
8 (7) Элина Свитолина (Украина) 3868
9 (9) Слоун Стивенс (США) 3682
10 (10) Арина Соболенко (Беларусь) 3565
11 (11) Серена Уильямс (США) 3411
13 (13) Белинда Бенчич (Швейцария) 3073
18 (19) Юлия Гергес (Германия) 2605
28 (30) София Кенин (США) 1895
30 (29) Дарья Касаткина (Россия) 1790
37 (36) Александра Саснович (Беларусь) 1490
39 (43) Юлия Путинцева (Казахастан) 1350
42 (41) Виктория Азаренко (Беларусь) 1320
44 (55) Винус Уильямс (США) 1205
45 (45) Анастасия Павлюченкова (Россия)  1185
105 (106) Вера Лапко (Беларусь) 596

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По результатам второй недели травяного сезона чемпионка Бирмингема Эшли Барти стала 27-й в истории первой ракеткой мира WTA, сместив с вершины рейтинга Наоми Осаку,...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Неманя Николич: «У Разина есть потенциал стать одним из лучших тренеров в Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика