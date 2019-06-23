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Рейтинг WTA. Барти – 1-я ракетка мира, Соболенко – 10-я, Саснович – 37-я, Азаренко – 42-я, Лапко – 105-я
24.06.2019 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По результатам второй недели травяного сезона чемпионка Бирмингема Эшли Барти стала 27-й в истории первой ракеткой мира WTA, сместив с вершины рейтинга Наоми Осаку, которая провела там 21 последнюю неделю. 23-летняя австралийка, ставшая №1 через 84 дня после дебюта в топ-10, в Бирмингеме выиграла третий титул в сезоне на третьем покрытии (Майами, «Ролан Гаррос»).
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 24 июня 2019
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Рейтинг WTA. Барти – 1-я ракетка мира, Соболенко – 10-я, Саснович – 37-я, Азаренко – 42-я, Лапко – 105-я
По результатам второй недели травяного сезона чемпионка Бирмингема Эшли Барти стала 27-й в истории первой ракеткой мира WTA, сместив с вершины рейтинга Наоми Осаку,...
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