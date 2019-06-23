|
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Додик покинул ложу во время выхода делегации Косово на открытии Европейских игр
24.06.2019 11:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во время церемонии открытия Европейских игр в Минске 22 июня председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик покинул ложу почетных гостей на стадионе «Динамо», но вернулся, сообщает
«Когда я увидел выход [делегации] Косово, я встал и покинул ложу. Когда они прошли и исчезли из поля зрения, я вернулся снова», – сказал Додик.
Делегацию Боснии и Герцеговины, а также Сербии, Додик приветствовал. Он также отметил, что понимает шаг президента Сербии, который не присутствовал на церемонии из-за участия делегации Косово.
Напомним, что Косово объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году. Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Китай, Греция, Испания и Израиль.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Додик покинул ложу во время выхода делегации Косово на открытии Европейских игр
Во время церемонии открытия Европейских игр в Минске 22 июня председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик покинул ложу почетных гостей на стадионе...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)