Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Додик покинул ложу во время выхода делегации Косово на открытии Европейских игр

Источник материала: Tribuna.com

Во время церемонии открытия Европейских игр в Минске 22 июня председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик покинул ложу почетных гостей на стадионе «Динамо», но вернулся, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на боснийских телеканал BN .

«Когда я увидел выход [делегации] Косово, я встал и покинул ложу. Когда они прошли и исчезли из поля зрения, я вернулся снова», – сказал Додик.

Делегацию Боснии и Герцеговины, а также Сербии, Додик приветствовал. Он также отметил, что понимает шаг президента Сербии, который не присутствовал на церемонии из-за участия делегации Косово.

Напомним, что Косово объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году. Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Китай, Греция, Испания и Израиль.

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