ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неманя Николич: «Может быть, для Бахара станет хорошим шагом в карьере переход в минское «Динамо» или БАТЭ»

24.06.2019 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Экс-полузащитник «Минска» Неманя Николич отметил хавбека Ивана Бахара.

«Уже рассказывал, что в «Минске» много перспективных футболистов. В первую очередь отмечал Ваню Бахара. Мне нравится, как он играет, двигается, думает на поле и вне его. Через некоторое время он очень сильно прибавит, если продолжит так же работать на тренировках. Он может стать одним из сильнейших молодых футболистов в Беларуси. Может быть, для него станет хорошим шагом в карьере переход в минское «Динамо» или БАТЭ. Может быть, уедет играть за границу.

Правда, сейчас об этом трудно говорить, но у него все должно получиться. Еще выделю [Ярослава] Яроцкого. Многие говорят, мол, ему 23, это состоявшийся футболист и так далее. Но для меня он еще по-прежнему молод и перспективен. Хотя он должен больше играть и работать на тренировках, тогда появится возможность заиграть на более высоком уровне, чем сейчас. Есть потенциал у [Евгения] Шевченко, [Артема] Васильева, [Дмитрия] Прищепы. Но еще раз скажу, сейчас Ваня Бахар показывает больше остальных», – сказал Николич.

«Динамо» – самая сильная команда, в которой играл». Николич прощается не только с «Минском», но и с Беларусью

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-полузащитник «Минска» Неманя Николич отметил хавбека Ивана Бахара.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Василий Уткин: «Марадона не работает сейчас даже в брестском «Динамо». Где, как говорят, путал крахмал с другим белым порошком»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика