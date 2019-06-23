Неманя Николич: «Может быть, для Бахара станет хорошим шагом в карьере переход в минское «Динамо» или БАТЭ»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-полузащитник «Минска» Неманя Николич отметил хавбека .

«Уже рассказывал, что в «Минске» много перспективных футболистов. В первую очередь отмечал Ваню Бахара. Мне нравится, как он играет, двигается, думает на поле и вне его. Через некоторое время он очень сильно прибавит, если продолжит так же работать на тренировках. Он может стать одним из сильнейших молодых футболистов в Беларуси. Может быть, для него станет хорошим шагом в карьере переход в минское «Динамо» или . Может быть, уедет играть за границу.

Правда, сейчас об этом трудно говорить, но у него все должно получиться. Еще выделю [Ярослава] Яроцкого. Многие говорят, мол, ему 23, это состоявшийся футболист и так далее. Но для меня он еще по-прежнему молод и перспективен. Хотя он должен больше играть и работать на тренировках, тогда появится возможность заиграть на более высоком уровне, чем сейчас. Есть потенциал у [Евгения] Шевченко, [Артема] Васильева, [Дмитрия] Прищепы. Но еще раз скажу, сейчас Ваня Бахар показывает больше остальных», – сказал Николич.