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Черник поддерживает форму с «Ислочью»
24.06.2019 14:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский вратарь Сергей Черник поддерживает форму с «Ислочью».
Напомним, последним клубом голкипера был французский «Нанси» (Д2). В минувшем сезоне Черник провел в составе команды 18 матчей. «Нанси» финишировал на 14-м месте в лиге 2.
Подробную статистику 30-летнего голкипера смотрите
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Белорусский вратарь Сергей Черник поддерживает форму с «Ислочью».
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