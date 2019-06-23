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Яромко может возглавить молодежную сборную Беларуси
24.06.2019 15:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сергей Яромко может возглавить молодежную сборную Беларуси, сообщает
Сейчас Яромко возглавляет «Городею». В случае его ухода в «молодежку», «сахарников» возглавит нынешний ассистент Олег Радушко.
Напомним, предыдущий главный тренер молодежной сборной Беларуси Михаил Мархель освободил пост после того, как возглавил национальную команду.
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Сергей Яромко может возглавить молодежную сборную Беларуси, сообщает «Прессбол».
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