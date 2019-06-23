Белорусские баскетболистки завоевали бронзу на II Европейских играх

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски завоевали бронзовые медали на турнире по баскетболу 3х3 II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за 3-е место с командой Германии белорусские баскетболистки сразу заиграли активно и вырвались вперед. По ходу игры немки пытались догнать белорусок, но погоня не увенчалась успехом. Итоговый результат - 21:16 в пользу сборной Беларуси.

В составе белорусской команды под руководством Юрия Волка выступали Мария Иващенко, Анастасия Сущик, Дарья Магаляс и Наталья Дашкевич.

За чемпионский титул женских соревнований поспорят сборные Эстонии и Франции (начало в 20.40).

Мужская сборная Беларуси в матче за бронзу встретится с командой Польши (20.15). В решающем поединке за золотые медали баскетболисты России сыграют с командой Латвии (21.05).-0-