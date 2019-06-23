ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские баскетболистки завоевали бронзу на II Европейских играх

24.06.2019 20:16 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски завоевали бронзовые медали на турнире по баскетболу 3х3 II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за 3-е место с командой Германии белорусские баскетболистки сразу заиграли активно и вырвались вперед. По ходу игры немки пытались догнать белорусок, но погоня не увенчалась успехом. Итоговый результат - 21:16 в пользу сборной Беларуси.

В составе белорусской команды под руководством Юрия Волка выступали Мария Иващенко, Анастасия Сущик, Дарья Магаляс и Наталья Дашкевич.

За чемпионский титул женских соревнований поспорят сборные Эстонии и Франции (начало в 20.40).

Мужская сборная Беларуси в матче за бронзу встретится с командой Польши (20.15). В решающем поединке за золотые медали баскетболисты России сыграют с командой Латвии (21.05).-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски завоевали бронзовые медали на турнире по баскетболу 3х3 II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА. В поединке за 3-е...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Мосько, Инкина, Брич вошли в окончательный состав сборной Беларуси на Евробаскет-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика