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Европейские игры. Прыжки на батуте. Гончаров и Рябцев стали последними в синхронных прыжках
24.06.2019 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусские батутисты Владислав Гончаров и Олег Рябцев из-за ошибки стали последними на Европейских играх.
Европейские игры
Прыжки на батуте
Синхронные прыжки
Мужчины
1. Польша – 51,450
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Белорусские батутисты Владислав Гончаров и Олег Рябцев из-за ошибки стали последними на Европейских играх.
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