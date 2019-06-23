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Европейские игры. Прыжки на батуте. Гончаров и Рябцев стали последними в синхронных прыжках

24.06.2019 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусские батутисты Владислав Гончаров и Олег Рябцев из-за ошибки стали последними на Европейских играх.

Европейские игры

Прыжки на батуте

Синхронные прыжки

Мужчины

1. Польша – 51,450
2. Украина – 51,350
3. Франция – 50,790…
8. Беларусь (Владислав Гончаров, Олег Рябцев) – 5,700

 
 
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Белорусские батутисты Владислав Гончаров и Олег Рябцев из-за ошибки стали последними на Европейских играх.
 
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