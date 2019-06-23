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Коноплев – БГК: «СКА миллион раз вас просил включить его в SEHA-лигу. Вы включаете кого хотите, но не нашу команду»
24.06.2019 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель БФГ Владимир Коноплев обратился к руководству БГК имени Мешкова, которое выразило желание участвовать в следующем розыгрыше чемпионата Беларуси, начиная со второго этапа.
«Что такое SEHA-лига? Это турнир, который имеет и политическое, и коммерческое начало. Если вам трудно участвовать в чемпионате, Лиге чемпионов, откажитесь добровольно от SEHA-лиги. Второе. СКА миллион раз вас просил: ну, включите нас в турнир. Вы включаете, кого хотите, но не нашу команду. SEHA-лига хороша тем, что дает практику на нормальном европейском уровне. Включайте СКА — и мы пойдем на ваши четверки. Во всяком случае оговорим. Это не будет решать один Коноплев — проголосуем. Мы в этом году учли просьбы хозяина вашего клуба. Мы идем вам навстречу — вы тоже идете, — сказал Коноплев.
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Коноплев – БГК: «СКА миллион раз вас просил включить его в SEHA-лигу. Вы включаете кого хотите, но не нашу команду»
Председатель БФГ Владимир Коноплев обратился к руководству БГК имени Мешкова, которое выразило желание участвовать в следующем розыгрыше чемпионата Беларуси,...
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