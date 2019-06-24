Богдан Мышенко: «Хочу передать привет «доброжелателям», которые говорят, что в «Торпедо» сменится тренер»

Источник материала: Tribuna.com

Украинский полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Богдан Мышенко прокомментировал слухи о возможном уходе Вадима Скрипченко с поста главного тренера жодинского клуба.

- Разговоры, что Скрипченко может покинуть Жодино, сейчас [после выездной победы над минским «Динамо» — 3:0] поутихнут?

– Мне просто хочется передать огромный привет «доброжелателям», которые говорят: в «Торпедо» в паузе сменится главный тренер. Понимаю, это делается специально, так как для многих мы неудобный соперник, что и доказываем. На все эти разговоры стараемся не обращать внимания.

- Ничего не имеем против нынешнего штаба, но увольнение Кубарева в межсезонье всех удивило.

– Не хочу обсуждать решения руководства. Да, в команде тоже удивились, поскольку такого развития событий ничто не предвещало — все готовились работать с Олегом Михайловичем. Ну, что было, то было. Пришел новый тренер. Какие-то футболисты покинули клуб, однако мне хватило одного разговора, чтобы остаться и не искать добра от добра, – сказал Мышенко.