Николай Ходасевич: «Бюджет «Шахтера» около 6 миллионов долларов. Что клуб дает белорусскому футболу? Ничего»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о происшествии на матче «Шахтер» – «Динамо» Брест, когда болельщиков не пустили в туалет .

«Стадион «Строитель» превратился в туалет! Я был на этом матче, и ко мне подходили люди и спрашивали: «Ну зачем ты все время критикуешь «Шахтер»?» Но ведь надуманно никто никого не критикует. Все же происходит естественно, это же как отражение в зеркале. Приехал фан-сектор из Бреста и парализовал работу стадиона в 2019 году. Работу стадиона клуба, который собирается становиться чемпионом. На###а [зачем] нам такой чемпион, который за 15 лет не может построить или довести до ума арену? Приезжает брестское «Динамо», центральный матч тура, а вы перекрываете 2 тысячам человек доступ к общепиту и нормальным туалетам. 2 биотуалета для девочек, а остальные обс###ают заборы. Я испытывал в этот момент дикий стыд. Вы скажете, что стадион не принадлежит клубу. А «Беларуськалий» кому принадлежит?

Неужели так будет продолжаться вечно? Жить одним днем. Бюджет «Шахтера» около 6 миллионов долларов. Что «Шахтер», кроме спортивного результата, дает белорусскому футболу? Ничего», – сказал Ходасевич.

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