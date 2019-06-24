Участники II Европейских игр в Минске сегодня разыграют 8 комплектов наград

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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня участники II Европейских игр в Минске разыграют 8 комплектов наград в 6 видах спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Два комплекта медалей обретут своих обладателей в соревнованиях по шоссейным велогонкам. В 10.00 на старт индивидуальной гонки на 28,6 км выйдут женщины, а в 13.00 начнется мужская гонка.

В "Минск-Арене" в 14.50 стартуют соревнования по прыжкам на батуте, в которых белорусы являются одними из главных фаворитов. Здесь определятся призеры в двух номинациях: в женских синхронных прыжках и индивидуальных у мужчин. Олимпийский чемпион белорус Владислав Гончаров намерен сражаться только за победу. На первых Европейских играх в Баку-2015 он был серебряным призером в личном турнире и синхронных прыжках. Там же, в "Минск-Арене", последний комплект наград разыграют участники соревнований по спортивной аэробике. Начало групповых упражнений в 19.30.

Дзюдоисты завершат свои состязания турниром смешанных команд. Предварительный раунд на татами "Чижовка-Арены" стартует в 10.30, медальные схватки начнутся в 16.00.

Первые медали будут разыграны на соревнованиях по настольному теннису. В соревнованиях смешанных пар призеры определятся без участия белорусов: тандем Надежда Богданова / Павел Платонов вчера завершил выступление на четвертьфинальной стадии. Кроме того, во Дворце тенниса продолжатся предварительные поединки в одиночных разрядах. Начало соревнований в 10.00.

В тире имени маршала С.Тимошенко смешанные команды разыграют медали в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м. Состязания начнутся в 8.45.

На стадионе для пляжных видов спорта в СОК "Олимпийский" стартует турнир мастеров пляжного футбола. Сборная Беларуси свой первый поединок в предварительной группе А проведет против команды Португалии (начало в 19.30).

В Falcon Club в 9.00 продолжат соревноваться бадминтонисты. В это же время на гребном канале в Заславле пройдут стартовые заезды соревнований по гребле на байдарках и каноэ. В 11.00 на коврах Дворца спорта начнутся первые поединки мастеров вольной борьбы. Боксеры в 14.00 продолжат квалификационные бои на ринге дворца спорта "Уручье". На главной арене Игр минском стадионе "Динамо" состоятся четвертьфиналы турнира по легкой атлетике (начало в 14.20).-0-