ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участники II Европейских игр в Минске сегодня разыграют 8 комплектов наград

25.06.2019 07:13 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Участники II Европейских игр в Минске сегодня разыграют 8 комплектов наград
Фото из архива

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня участники II Европейских игр в Минске разыграют 8 комплектов наград в 6 видах спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Два комплекта медалей обретут своих обладателей в соревнованиях по шоссейным велогонкам. В 10.00 на старт индивидуальной гонки на 28,6 км выйдут женщины, а в 13.00 начнется мужская гонка.

В "Минск-Арене" в 14.50 стартуют соревнования по прыжкам на батуте, в которых белорусы являются одними из главных фаворитов. Здесь определятся призеры в двух номинациях: в женских синхронных прыжках и индивидуальных у мужчин. Олимпийский чемпион белорус Владислав Гончаров намерен сражаться только за победу. На первых Европейских играх в Баку-2015 он был серебряным призером в личном турнире и синхронных прыжках. Там же, в "Минск-Арене", последний комплект наград разыграют участники соревнований по спортивной аэробике. Начало групповых упражнений в 19.30.

Дзюдоисты завершат свои состязания турниром смешанных команд. Предварительный раунд на татами "Чижовка-Арены" стартует в 10.30, медальные схватки начнутся в 16.00.

Первые медали будут разыграны на соревнованиях по настольному теннису. В соревнованиях смешанных пар призеры определятся без участия белорусов: тандем Надежда Богданова / Павел Платонов вчера завершил выступление на четвертьфинальной стадии. Кроме того, во Дворце тенниса продолжатся предварительные поединки в одиночных разрядах. Начало соревнований в 10.00.

В тире имени маршала С.Тимошенко смешанные команды разыграют медали в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м. Состязания начнутся в 8.45.

На стадионе для пляжных видов спорта в СОК "Олимпийский" стартует турнир мастеров пляжного футбола. Сборная Беларуси свой первый поединок в предварительной группе А проведет против команды Португалии (начало в 19.30).

В Falcon Club в 9.00 продолжат соревноваться бадминтонисты. В это же время на гребном канале в Заславле пройдут стартовые заезды соревнований по гребле на байдарках и каноэ. В 11.00 на коврах Дворца спорта начнутся первые поединки мастеров вольной борьбы. Боксеры в 14.00 продолжат квалификационные бои на ринге дворца спорта "Уручье". На главной арене Игр минском стадионе "Динамо" состоятся четвертьфиналы турнира по легкой атлетике (начало в 14.20).-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня участники II Европейских игр в Минске разыграют 8 комплектов наград в 6 видах спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА. Два комплекта...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Богдан Мышенко: «Хочу передать привет «доброжелателям», которые говорят, что в «Торпедо» сменится тренер»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика