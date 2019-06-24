Яннис Адетокумбо – MVP НБА

Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо назван самым полезным игроком регулярного сезона-18/19 в НБА.

Адетокумбо помог своей команде одержать больше всех побед в сезоне. Его средние показатели – 27,7 очка, 12,5 подбора, 5,9 передачи, 1,3 перехвата и 1,5 блока.

Также на награду претендовали Пол Джордж из «Оклахомы» и Джеймс Харден из «Хьюстона».