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БГК выступил с инициативой начать играть в чемпионате Беларуси со второго этапа

25.06.2019 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

БГК имени Мешкова выступил с инициативой начать играть в чемпионате Беларуси со второго этапа, сообщает «Прессбол».

Напомним, ранее брестчане уже начинали внутреннее первенство со второго этапа. В этом сезоне БГК играл с первого этапа, провел 32 матча, одержав 31 победу. На втором этапе в чемпионате Беларуси остаются лишь четыре лучшие команды.

Однако никакого решения по данному вопросу на исполкоме принят не было. Глава федерации пообещал рассмотреть вопрос, если руководство БГК пойдет на встречу и посодействует, чтобы СКА взяли в SEHA-лигу. Полностью заявление Владимира Коноплева можно прочитать здесь.

 
 
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БГК имени Мешкова выступил с инициативой начать играть в чемпионате Беларуси со второго этапа, сообщает «Прессбол».
 
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