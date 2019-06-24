Ходасевич о назначении главного тренера сборной: «Базанов говорит, что звонили Гончаренко и Ермаковичу. Вы бы еще Венгеру позвонили»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист поделился мнением о назначении Михаила Мархеля главным тренером сборной Беларуси.

«Михаил Мархель назначен главным тренером сборной. Разве можно от людей ждать каких-то сюрпризов, чего-то оригинального, продуманного? Вот выходит Базанов и говорит: «Мы звонили , Ермаковичу». Я бы тоже мог пригласить в гости Гончаренко, Ермаковича, Мауриньо, но их нет. Вы бы еще позвонили, он тоже без работы сейчас. Чтобы сказать: «И Венгер отказался от работы в сборной Беларуси». Надо же реальные варианты искать, а не вот эти вот вымышленные, для галочки.

Второй момент: «У нас нет денег». На зарплату главного тренера? Есть списки зарплат тренеров европейских сборных. Есть ориентиры, на которые и надо смотреть. Ну там действительно надо платить, но он и несет огромную ответственность. Потому что это национальная сборная, а не подзаборная. 300, 400, 500 тысяч долларов надо положить в год. Это норма, после этого вы будете получать результат. Правда, тренера надо подобрать. А так, устроиться на 5,7,10, сделать его своим, родным, близким, для того, чтобы, возможно, влиять на его решения, это очень удобно и качественно.

Национальная сборная становится объектом, на который мало кто будет обращать внимание. Я даже слов не нахожу. Тяжело находить слова, когда хочется махнуть рукой и пойти.

Сборную надо омолаживать. Кем? Кем ее омолаживать? Может предыдущее поколение молодежки выстрелило? Юниоров вы талантливых нашли? Какое омоложение? Если что-то идет не так – мы омолаживаем сборную. Надо же что-то говорить», – сказал Ходасевич.