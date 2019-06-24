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Ходасевич о назначении главного тренера сборной: «Базанов говорит, что звонили Гончаренко и Ермаковичу. Вы бы еще Венгеру позвонили»
25.06.2019 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист
«Михаил Мархель назначен главным тренером сборной. Разве можно от людей ждать каких-то сюрпризов, чего-то оригинального, продуманного? Вот выходит Базанов и говорит: «Мы звонили
Второй момент: «У нас нет денег». На зарплату главного тренера? Есть списки зарплат тренеров европейских сборных. Есть ориентиры, на которые и надо смотреть. Ну там действительно надо платить, но он и несет огромную ответственность. Потому что это национальная сборная, а не подзаборная. 300, 400, 500 тысяч долларов надо положить в год. Это норма, после этого вы будете получать результат. Правда, тренера надо подобрать. А так, устроиться на 5,7,10, сделать его своим, родным, близким, для того, чтобы, возможно, влиять на его решения, это очень удобно и качественно.
Национальная сборная становится объектом, на который мало кто будет обращать внимание. Я даже слов не нахожу. Тяжело находить слова, когда хочется махнуть рукой и пойти.
Сборную надо омолаживать. Кем? Кем ее омолаживать? Может предыдущее поколение молодежки выстрелило? Юниоров вы талантливых нашли? Какое омоложение? Если что-то идет не так – мы омолаживаем сборную. Надо же что-то говорить», – сказал Ходасевич.
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Ходасевич о назначении главного тренера сборной: «Базанов говорит, что звонили Гончаренко и Ермаковичу. Вы бы еще Венгеру позвонили»
Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о назначении Михаила Мархеля главным тренером сборной Беларуси.
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