Татьяна Холодович: «Именно организация мне больше нравится на Европейских играх, чем на Олимпиаде»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская метательница копья Татьяна Холодович отметила хорошую организацию Европейских игр в Минске.

«Для меня Европейские игры – это как Олимпиада среди стран Европы. Очень красивая и очень хорошая организация. Лично я в восторге. Именно организация мне больше нравится на этих соревнованиях, чем на Олимпиаде. Здесь мне намного больше нравится», – сказала Холодович.