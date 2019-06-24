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Татьяна Холодович: «Именно организация мне больше нравится на Европейских играх, чем на Олимпиаде»
25.06.2019 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская метательница копья Татьяна Холодович отметила хорошую организацию Европейских игр в Минске.
«Для меня Европейские игры – это как Олимпиада среди стран Европы. Очень красивая и очень хорошая организация. Лично я в восторге. Именно организация мне больше нравится на этих соревнованиях, чем на Олимпиаде. Здесь мне намного больше нравится», – сказала Холодович.
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Белорусская метательница копья Татьяна Холодович отметила хорошую организацию Европейских игр в Минске.
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