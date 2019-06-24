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Владислав Гончаров завоевал золото в прыжках на батуте на II Европейских играх
25.06.2019 20:35 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
Владислав Гончаров
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владислав Гончаров стал чемпионом в индивидуальном турнире по прыжкам на батуте II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владислав Гончаров стал чемпионом в индивидуальном турнире по прыжкам на батуте II Европейских игр, сообщает корреспондент...
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