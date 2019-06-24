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Владислав Гончаров завоевал золото в прыжках на батуте на II Европейских играх

25.06.2019 20:35 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Владислав Гончаров завоевал золото в прыжках на батуте на II Европейских играх
Владислав Гончаров

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владислав Гончаров стал чемпионом в индивидуальном турнире по прыжкам на батуте II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владислав Гончаров стал чемпионом в индивидуальном турнире по прыжкам на батуте II Европейских игр, сообщает корреспондент...
 
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