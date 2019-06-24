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«СЭ»: «Локомотив» может пригласить Щербицкого

25.06.2019 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Московский «Локомотив» ищет усиления на вратарскую линию в лице вратаря БАТЭ Дениса Щербицкого.

«Новое имя на рынке. Вратарь с шикарной фактурой (рост 1,99 м), уже имеет опыт выступлений в еврокубках. Из плюсов – прогнозируемое хорошее будущее, из минусов – необходимость платить за трансфер», – сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что основной вратарь «Локомотива» Гильерме пока не подписал новый контракт с московским клубом.

Ранее сообщалось об интересе к Щербицкому со стороны «Зенита». Тренеры питерского клуба уже побывали в Беларуси и просмотрели вратаря в игре чемпионата.

 
 
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Московский «Локомотив» ищет усиления на вратарскую линию в лице вратаря БАТЭ Дениса Щербицкого.
 
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