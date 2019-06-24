«СЭ»: «Локомотив» может пригласить Щербицкого

Источник материала: Tribuna.com

Московский «Локомотив» ищет усиления на вратарскую линию в лице вратаря БАТЭ Дениса Щербицкого.

«Новое имя на рынке. Вратарь с шикарной фактурой (рост 1,99 м), уже имеет опыт выступлений в еврокубках. Из плюсов – прогнозируемое хорошее будущее, из минусов – необходимость платить за трансфер», – сообщает «Спорт-Экспресс» .

Ранее сообщалось, что основной вратарь «Локомотива» Гильерме пока не подписал новый контракт с московским клубом.

Ранее сообщалось об интересе к Щербицкому со стороны «Зенита». Тренеры питерского клуба уже побывали в Беларуси и просмотрели вратаря в игре чемпионата.