Белорусские спортсмены завоевали 3 медали II Европейских игр, все - золотые

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Василий Кириенко

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены 25 июня стали обладателями трех наград II Европейских игр, причем все они - золотые, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золото добыл опытнейший велогонщик Василий Кириенко, которому не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Для него это второе золото Европейских игр - в Баку-2015 он также был победителем в этой дисциплине.

Дальше почин подхватили батутисты. Анна Гончарова и Мария Махаринская стали чемпионками в синхронных прыжках, а итог золотого дня белорусской команды подвел Владислав Гончаров, завоевавший медаль высшей пробы в индивидуальных прыжках.

Сейчас в медальной копилке белорусской сборной 41 награда (14 золотых, 9 серебряных, 18 бронзовых), она по-прежнему занимает второе место в общекомандном медальном зачете. Впереди россияне - 53 (24, 13, 16), на третьем месте спортсмены Грузии - 20 (6, 5, 9).-0-