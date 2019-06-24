Александр Глеб: «Изначально я вообще не хотел переходить в «Барселону». Хотел остаться в «Арсенале» или перейти в «Баварию»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Александр Глеб рассказал о моменте, когда не хотел переходить в «Барселону», но на этом настаивали агенты и постоянные звонки Хосепа Гвардиолы.

«Когда я перешел в «Барсу», то какое-то время пожил у Анри. Он мне говорит: «Оставайся, пока не найдешь что-то. В отеле что там? Скучно». И вот я месяц прожил у него.

Он мне всегда говорил: «Зачем ты переходил в «Барсу»?! Ну позвони мне, я бы все объяснил!».

Честно говоря, я в «Барселону» изначально не хотел вообще переходить. Ну вообще! Вот внутренне как-то не хотелось. Хотел в «Баварию» или остаться в «Арсенале». А мне агенты… Еще и Гвардиола этот звонит.

А с Анри мы в «Арсенале» общались так: привет-пока. И вот тут он говорит набери. Так я ему говорю: «Я твой номер не знал, е-мое!» :)

Да, он тоже был разочарован переходом в «Барселону». Все было по-другому после «Арсенала». Роналдиньо и Деку приходили пьяные на тренировку. Вот почему Роналдиньо и Деку продали в 2008-м? Потому что боялись, что они сведут Месси», – сказал Глеб в программе «Скамейка основных» на VOKA TV .