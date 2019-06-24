Владимир Самсонов: «Осталось чуть больше года до Олимпийских игр-2020, попробую туда попасть»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский теннисист рассказал, что попробует квалифицироваться на Олимпийские игр-2020 в Токио, свою седьмую в карьере Олимпиаду.

– Чем отличается поддержка во время отборочных матчей за сборную и во время Европейских игр? Публика более разборчивая?

– Думаю, все понимают, как важны эти соревнования. Не знаю, когда в следующий раз такие игры будут в Минске и вообще будет ли что-то подобное у нас в ближайшие пять-десять лет. Понимают, сколько страна сделала для этого мероприятия. Естественно, все чувствуют, как это важно, хотят, конечно, чтобы наши белорусские спортсмены сыграли как можно лучше.

– По возрасту вы уже могли бы быть тренером и вас могли бы называть Владимир Викторович, а трибуны скандировали «Вова! Вова!». Чувствуете себя молодым?

– Я особо не думаю об этом. Пока играю вроде бы не совсем плохо, не особо задумываюсь над своим возрастом. Естественно, я не могу играть вечно. И в один день мне придется завершить карьеру на международном уровне.

– За лицензию на Олимпиаду в Токио продолжите бороться?

– Да, конечно. Осталось чуть больше года до Олимпийских игр, я попробую туда попасть.

– Сегодня с трибуны кричали: «Поддержим нашу легенду!». Слышали?

– Легенду? Не знаю. Это очень приятно, конечно, если меня считают легендой, – сказал Самсонов.