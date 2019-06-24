ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Самсонов: «Осталось чуть больше года до Олимпийских игр-2020, попробую туда попасть»

25.06.2019 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский теннисист Владимир Самсонов рассказал, что попробует квалифицироваться на Олимпийские игр-2020 в Токио, свою седьмую в карьере Олимпиаду.

– Чем отличается поддержка во время отборочных матчей за сборную и во время Европейских игр? Публика более разборчивая?

– Думаю, все понимают, как важны эти соревнования. Не знаю, когда в следующий раз такие игры будут в Минске и вообще будет ли что-то подобное у нас в ближайшие пять-десять лет. Понимают, сколько страна сделала для этого мероприятия. Естественно, все чувствуют, как это важно, хотят, конечно, чтобы наши белорусские спортсмены сыграли как можно лучше.

– По возрасту вы уже могли бы быть тренером и вас могли бы называть Владимир Викторович, а трибуны скандировали «Вова! Вова!». Чувствуете себя молодым?

– Я особо не думаю об этом. Пока играю вроде бы не совсем плохо, не особо задумываюсь над своим возрастом. Естественно, я не могу играть вечно. И в один день мне придется завершить карьеру на международном уровне.

– За лицензию на Олимпиаду в Токио продолжите бороться?

– Да, конечно. Осталось чуть больше года до Олимпийских игр, я попробую туда попасть.

– Сегодня с трибуны кричали: «Поддержим нашу легенду!». Слышали?

– Легенду? Не знаю. Это очень приятно, конечно, если меня считают легендой, – сказал Самсонов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский теннисист Владимир Самсонов рассказал, что попробует квалифицироваться на Олимпийские игр-2020 в Токио, свою седьмую в карьере Олимпиаду.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Глеб: «Изначально я вообще не хотел переходить в «Барселону». Хотел остаться в «Арсенале» или перейти в «Баварию»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика