II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ. ИТОГИ ДНЯ. 25 ИЮНЯ

Источник материала: БелТА

Мария Махаринская и Анна Гончарова

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники II Европейских игр сегодня разыграли 8 комплектов наград. Медальная копилка белорусской команды пополнилась тремя наградами высшей пробы , сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обладателем первого сегодняшнего золота белорусов стал велосипедист Василий Кириенко . Затем на высшую ступень пьедестала почета поднялись батутисты: Анна Гончарова и Мария Махаринска выиграли соревнования в синхронных прыжках, а Владислав Гончаров стал лучшим в мужском индивидуальном турнире.

Велоспорт. Шоссе. Индивидуальная гонка. Женщины.

1. Марлен Ройссер (Швейцария).

2. Шанталь Блаак (Нидерланды).

3. Хэйли Симмондс (Великобритания).

Велоспорт. Шоссе. Индивидуальная гонка. Мужчины.

1. Василий Кириенко (Беларусь).

2. Нельсон Оливейра (Португалия).

3. Ян Барта (Чехия).

Пулевая стрельба. Малокалиберная винтовка. 50 м лежа. Микст.

1. Швейцария.

2. Австрия.

3. Россия.

Дзюдо. Смешанные команды.

1. Россия.

2. Португалия.

3. Франция, Австрия.

Настольный теннис. Микст.

1. Германия.

2. Румыния.

3. Франция.

Спортивная аэробика. Группа.

1. Россия.

2. Болгария.

3. Румыния.

Прыжки на батуте. Синхронные прыжки. Женщины.

1. Беларусь.

2. Украина.

3. Россия.

Прыжки на батуте. Индивидуальные прыжки. Мужчины.

1. Владислав Гончаров (Беларусь).

2. Михаил Мельник (Россия).

3. Диаго Ганчинью (Португалия).-0-