Источник материала: БелТА

Болельщики

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Владислав Смягликов вышел в полуфинал II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинале он одолел представителя Грузии Николаса Бегадзе со счетом 3:2.

После победы спортсмен поделился впечатлениями. "Очень рад, что зашел в полуфинал. Думаю, это не только для меня, это для всей страны большой плюс", - сказал он.

Бои проходят во дворце спорта "Уручье" в Минске.-0-