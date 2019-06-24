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Белорусский боксер Владислав Смягликов вышел в полуфинал II Европейских игр

25.06.2019 20:55 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Белорусский боксер Владислав Смягликов вышел в полуфинал II Европейских игр
Болельщики

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Владислав Смягликов вышел в полуфинал II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинале он одолел представителя Грузии Николаса Бегадзе со счетом 3:2.

После победы спортсмен поделился впечатлениями. "Очень рад, что зашел в полуфинал. Думаю, это не только для меня, это для всей страны большой плюс", - сказал он.

Бои проходят во дворце спорта "Уручье" в Минске.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Владислав Смягликов вышел в полуфинал II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА. В четвертьфинале он одолел...
 
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