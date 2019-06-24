Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Истборне

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Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победно стартовала на турнире в британском Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/16 финала белоруска, занимающая 10-е место в мировом рейтинге, уверенно переиграла словенку Тамару Зиданшек, у которой 59-я позиция в рейтинге WTA, - 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Следующей соперницей Арины Соболенко будет победительница матча между немецкой теннисисткой Андреа Петкович (70-й номер мирового рейтинга) и представительницей Дании Каролин Возняцки (14).

В 1/8 финала парного разряда Арина Соболенко и украинка Даяна Ястремская встретятся с австралийско-китайским тандемом Саманта Стосур / Чжан Шуай.-0-