Диего Симеоне: «Все думают, что Месси соревнуется с Марадоной, а он конкурирует только с Роналду»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о форварде «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Месси исключителен в том, что его ничто не беспокоит. Он просто хочет побеждать и ставить цели.

Он встроен в схему 4-4-2 Вальверде, был в построении 3-5-2 у Луиса Энрике, в 4-3-3 с Гвардиолой в роли ложной девятки, но везде демонстрировал свою игру.

Единственное, что для него важно, – иметь команду, которая будет думать о победе, а он – о голах.

Все думают, что он соревнуется с Марадоной, с историей. Я думаю, он конкурирует только с Роналду. Это соревнование сделало их обоих лучше.

Возможно, он хочет стать чемпионом мира и выиграть Кубок Америки, но он конкурирует только с Роналду, чтобы решить, кто сегодня лучший», – сказал Симеоне.