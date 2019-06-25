|
Диего Симеоне: «Все думают, что Месси соревнуется с Марадоной, а он конкурирует только с Роналду»
25.06.2019 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о форварде «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси.
«Месси исключителен в том, что его ничто не беспокоит. Он просто хочет побеждать и ставить цели.
Он встроен в схему 4-4-2 Вальверде, был в построении 3-5-2 у Луиса Энрике, в 4-3-3 с Гвардиолой в роли ложной девятки, но везде демонстрировал свою игру.
Единственное, что для него важно, – иметь команду, которая будет думать о победе, а он – о голах.
Все думают, что он соревнуется с Марадоной, с историей. Я думаю, он конкурирует только с Роналду. Это соревнование сделало их обоих лучше.
Возможно, он хочет стать чемпионом мира и выиграть Кубок Америки, но он конкурирует только с Роналду, чтобы решить, кто сегодня лучший», – сказал Симеоне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о форварде «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)