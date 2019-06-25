ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Диего Симеоне: «Все думают, что Месси соревнуется с Марадоной, а он конкурирует только с Роналду»

25.06.2019 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о форварде «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси. 

«Месси исключителен в том, что его ничто не беспокоит. Он просто хочет побеждать и ставить цели.

Он встроен в схему 4-4-2 Вальверде, был в построении 3-5-2 у Луиса Энрике, в 4-3-3 с Гвардиолой в роли ложной девятки, но везде демонстрировал свою игру.

Единственное, что для него важно, – иметь команду, которая будет думать о победе, а он – о голах.

Все думают, что он соревнуется с Марадоной, с историей. Я думаю, он конкурирует только с Роналду. Это соревнование сделало их обоих лучше.

Возможно, он хочет стать чемпионом мира и выиграть Кубок Америки, но он конкурирует только с Роналду, чтобы решить, кто сегодня лучший», – сказал Симеоне.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о форварде «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ. ИТОГИ ДНЯ. 25 ИЮНЯ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика