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Европейские игры-2019. Пляжный футбол. Беларусь выиграла у Румынии
25.06.2019 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня на Европейских играх стартует турнир по пляжному футболу.
Европейские игры-2019
Пляжный футбол
Группа А
Португалия – Швейцария 1:3 (1:0, 0:0, 0:1, 0:2), в доп.время
25 июня, 14.00. Минск, СОК «Олимпийский»
Румыния – Беларусь 1:6 (0:0, 1:3, 0:3)
25 июня, 19.30. Минск, СОК «Олимпийский»
Группа Б
Испания – Россия 5:4 (0:0, 2:1, 2:3, 1:0)
25 июня, 15.30. Минск, СОК «Олимпийский»
Украина – Италия 5:4 (0:1, 2:2, 2:1, 0:0, 4:3), после серии пенальти
25 июня, 18.00. Минск, СОК «Олимпийский»
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Сегодня на Европейских играх стартует турнир по пляжному футболу.
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