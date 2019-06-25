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Европейские игры-2019. Пляжный футбол. Беларусь выиграла у Румынии

25.06.2019 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на Европейских играх стартует турнир по пляжному футболу.

Европейские игры-2019

Пляжный футбол

Группа А

Португалия – Швейцария 1:3 (1:0, 0:0, 0:1, 0:2), в доп.время

25 июня, 14.00. Минск, СОК «Олимпийский»

Румыния – Беларусь 1:6 (0:0, 1:3, 0:3)

25 июня, 19.30. Минск, СОК «Олимпийский»

Группа Б

Испания – Россия 5:4 (0:0, 2:1, 2:3, 1:0)

25 июня, 15.30. Минск, СОК «Олимпийский»

Украина – Италия 5:4 (0:1, 2:2, 2:1, 0:0, 4:3), после серии пенальти

25 июня, 18.00. Минск, СОК «Олимпийский»

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на Европейских играх стартует турнир по пляжному футболу.
 
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