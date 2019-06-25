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На II Европейских играх в Минске сегодня будут разыграны 16 комплектов наград

26.06.2019 07:13 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

На II Европейских играх в Минске сегодня будут разыграны 16 комплектов наград

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шестой день II Европейских игр в Минске будут разыграны 16 комплектов наград в пяти видах спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главные медальные надежды белорусских болельщиков сегодня связаны с турниром по гребле на байдарках и каноэ. Белорусы являются одними из главных фаворитов на всех топ-соревнованиях в этом виде спорта. Сегодня на гребном канале в Заславле будут разыграны 5 медальных комплектов. Старт финальных заездов в 10.00.

Во Дворце спорта участники состязаний по вольной борьбе определят призеров в четырех весовых категориях. Начало медальных схваток в 18.30.

Два комплекта наград разыграют мастера настольного тенниса - в одиночном разряде у женщин и мужчин. Полуфинальные поединки в минском Дворце тенниса стартуют в 10.00, а в 16.00 начнутся встречи за места на пьедестале почета.

Лучники будут сражаться за медали в двух индивидуальных дисциплинах у женщин - в стрельбе из блочного и классического лука. Соревнования на арене СОК "Олимпийский" стартуют в 9.00.

Три комплекта наград разыграют участники турнира по пулевой стрельбе, который проходит в тире имени маршала С.Тимошенко. Начало стрелковой сессии в 9.15.

Кроме того, в нескольких видах программы продолжатся предварительные соревнования. На стадионе в СОК "Олимпийский" сборная Беларуси по пляжному футболу в 19.30 проведет свой второй поединок в квалификационной группе А против команды Португалии. Бадминтонисты с 9.00 будут соревноваться на площадке Falcon club. На ринге дворца спорта "Уручье" в 14.00 продолжится боксерский турнир. В 17.40 на главной арене Игр стадионе "Динамо" будет дан старт полуфиналам легкоатлетических соревнований.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шестой день II Европейских игр в Минске будут разыграны 16 комплектов наград в пяти видах спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА. Главные...
 
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