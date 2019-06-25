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Буффон возвращается в «Ювентус». Он согласился быть дублером Шченсного
26.06.2019 08:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в
41-летний голкипер ведет переговоры с туринским клубом. Он согласился на роль дублера Войчеха Шченсного в команде.
Судя по всему, вратарь Маттиа Перин в это межсезонье «Юве» покинет. Он провел в клубе всего один сезон.
Буффон перешел в
В Лиге 1 итальянец провел 17 матчей и вместе с клубом стал чемпионом Франции. По завершении сезона Буффон
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Экс-вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в «Ювентус».
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