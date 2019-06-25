II Европейские игры. Минск-2019. Расписание выступлений белорусских спортсменов 26 июня

Источник материала: Полесская правда



По информации пресс-службы НОК Беларуси, сегодня, в шестой соревновательный день II Европейских игр, белорусские атлеты заявлены в 9 видах спорта.

Мужская команда по пляжному футболу продолжит борьбу в групповом раунде. В финалах выступят представители гребли где разыграют пять комплектов наград. Борьбу продолжат боксеры и борцы. Квалификационные соревнования продолжатся у бадминтонистов и легкоатлетов. Представители пулевой стрельбы и лука разыграют два комплекта наград. В квалификационном раунде вступит в борьбу представитель стендовой стрельбы.

Бадминтон:

10.30 — 14.40 — Парный разряд. Групповая стадия — Группа С (женщины): Чернявская Анастасия, Зайцева Алеся.

17.15 — 21.00 — Одиночный разряд. Групповая стадия — Группа F (женщины): Чернявская Анастасия.

18.00 — 21.00 — Одиночный разряд. Групповая стадия — Группа D (женщины): Зайцева Алеся.

Легкая атлетика:

20.00 — 22.20 — Матч 2:

20.04 — Бег 100 м (мужчины): Дорогокупец Станислав

20.08 — Прыжки в длину (женщины): Мирончик-Иванова Анастасия.

20.26 — Бег 100 м (женщины): Тимановская Кристина.

20.37 — Метание копья (женщины): Холодович Татьяна.

20.56 — Смешанная эстафета, 4х400 м: Михан Марина, Мулярчик Кристина, Василевский Александр, Зубко Игарь.

21.12 — Барьерный бег 110 м (мужчины): Парахонько Виталий.

21.17 — Прыжки в высоту (мужчины): Недосеков Максим.

21.30 — Барьерный бег 100 м (женщины): Герман Эльвира.

21.50 — Смешанная комбинированная эстафета преследования, 800 м — 600 м — 400 м — 200 м: Карпов Сергей, Арзамасова Марина, Василевский Александр, Тимановская Кристина.

Гребля на байдарках и каноэ:

10.10 — 10.15 — Финальный заезд. — К 1, 1000 м (мужчины): Юреня Олег.

10.20 — 10.30 — Финальный заезд. — С 1, 1000 м (мужчины): Петров Максим.

10.35 — 10.40 — Финальный заезд. — К 2, 500 м (женщины): Худенко Ольга, Литвинчук Марина.

11.15 — 11.20 — Финальный заезд. — К 2, 1000 м (мужчины): Белько Виталий, Петрушенко Роман.

11.22 — 11.30 — Финальный заезд. — С 2, 1000 м (мужчины): Осецкий Виталий, Богданович Андрей.

14.10 — 16.10 — Предварительные заезды. Полуфинальные заезды. — К 1, 200 м (женщины): Махнева Маргарита.

14.20 — 16.15 — Предварительные заезды. Полуфинальные заезды. — К 1, 200 м (мужчины): Третьяков Дмитрий.

14.35 — 16.25 — Предварительные заезды. Полуфинальные заезды. — С 1, 200 м (мужчины): Козырь Артем.

14.40 — 16.30 — Предварительные заезды. Полуфинальные заезды. — С 1, 200 м (женщины): Ноздрева Елена.

15.00 — 16.40 — Предварительные заезды. Полуфинальные заезды. — К 2, 200 м (женщины): Худенко Ольга, Литвинчук Марина.

Бокс:

14.00 — 17.00 — Четвертьфинал, вес до 57 кг (женщины): Бруевич Галина.

15.30 — 17.00 — Четвертьфинал, вес до 56 кг (мужчины): Шах Николай.

16.00 — 17.00 — Четвертьфинал, вес до 69 кг (мужчины): Долголевец Евгений.

19.00 — 21.30 — Четвертьфинал, вес до 60 кг (женщины): Яршевич Алла.

20.00 — 21.30 — Четвертьфинал, вес до 60 кг (мужчины): Асанов Дмитрий.

Борьба вольная:

11.20 — 18.40 — Весовая категория до 65 кг. Мужчины. 1/8 финала. Полуфинал. Выступит Колиев Георгий.

11.50 — 18.40 — Весовая категория до 53 кг. Женщины. 1/8 финала. Полуфинал. Выступит Колодинская Ванесса.

12.20 — 18.40 — Весовая категория до 97 кг. Мужчины. 1/8 финала. Полуфинал. Выступит Гуштын Александр.

12.40 — 18.40 — Весовая категория до 68 кг. Женщины. 1/8 финала. Полуфинал. Выступит Мамошук Мария.

19.40 — 20.40 — Весовая категория до 86 кг. Мужчины. Финал. Выступит Шабанов Али.

Стрельба из лука:

09.00 — 16.00 — Классический лук, индивидуальные соревнования. Четвертьфиналы. Финалы. Женщины. Выступят Дёминская Карина, Козловская Карина.

Пляжный футбол:

19.30 — 20.45 — Групповой раунд. группа А. Беларусь — Швейцария.

Стрельба пулевая:

09.00 — 14.00 — Малокалиберный пистолет, 25 м (женщины). Квалификация. Финал. Выступят Крученок Екатерина, Чайка Виктория.

Стрельба стендовая:

09.00 — 15.20 — Упражнение «Скит» (круглый стенд, мужчины): Геращенко Андрей.

Телетрансляции шестого дня II Европейских игр

Среда, 26 июня