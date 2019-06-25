II Европейские игры. Минск-2019. Расписание выступлений белорусских спортсменов 26 июня
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Полесская правда
>
По информации пресс-службы НОК Беларуси, сегодня, в шестой соревновательный день II Европейских игр, белорусские атлеты заявлены в 9 видах спорта.
Мужская команда по пляжному футболу продолжит борьбу в групповом раунде. В финалах выступят представители гребли где разыграют пять комплектов наград. Борьбу продолжат боксеры и борцы. Квалификационные соревнования продолжатся у бадминтонистов и легкоатлетов. Представители пулевой стрельбы и лука разыграют два комплекта наград. В квалификационном раунде вступит в борьбу представитель стендовой стрельбы.
Бадминтон:
10.30 — 14.40 — Парный разряд. Групповая стадия — Группа С (женщины): Чернявская Анастасия, Зайцева Алеся.
17.15 — 21.00 — Одиночный разряд. Групповая стадия — Группа F (женщины): Чернявская Анастасия.
18.00 — 21.00 — Одиночный разряд. Групповая стадия — Группа D (женщины): Зайцева Алеся.
Легкая атлетика:
20.00 — 22.20 — Матч 2:
20.04 — Бег 100 м (мужчины): Дорогокупец Станислав 20.08 — Прыжки в длину (женщины): Мирончик-Иванова Анастасия.
20.26 — Бег 100 м (женщины): Тимановская Кристина.
20.37 — Метание копья (женщины):
Холодович Татьяна. 20.56 — Смешанная эстафета, 4х400 м: Михан Марина, Мулярчик Кристина, Василевский Александр, Зубко Игарь.
21.12 — Барьерный бег 110 м (мужчины): Парахонько Виталий.
21.17 — Прыжки в высоту (мужчины): Недосеков Максим.
21.30 — Барьерный бег 100 м (женщины):
Герман Эльвира. 21.50 — Смешанная комбинированная эстафета преследования, 800 м — 600 м — 400 м — 200 м: Карпов Сергей, Арзамасова Марина, Василевский Александр, Тимановская Кристина.
Гребля на байдарках и каноэ:
10.10 — 10.15 — Финальный заезд. — К 1, 1000 м (мужчины): Юреня Олег.
10.20 — 10.30 — Финальный заезд. — С 1, 1000 м (мужчины): Петров Максим.
10.35 — 10.40 — Финальный заезд. — К 2, 500 м (женщины): Худенко Ольга, Литвинчук Марина.
11.15 — 11.20 — Финальный заезд. — К 2, 1000 м (мужчины): Белько Виталий, Петрушенко Роман.
11.22 — 11.30 — Финальный заезд. — С 2, 1000 м (мужчины): Осецкий Виталий, Богданович Андрей.
14.10 — 16.10 — Предварительные заезды. Полуфинальные заезды. — К 1, 200 м (женщины): Махнева Маргарита.
14.20 — 16.15 — Предварительные заезды. Полуфинальные заезды. — К 1, 200 м (мужчины): Третьяков Дмитрий.
14.35 — 16.25 — Предварительные заезды. Полуфинальные заезды. — С 1, 200 м (мужчины): Козырь Артем.
14.40 — 16.30 — Предварительные заезды. Полуфинальные заезды. — С 1, 200 м (женщины): Ноздрева Елена.
15.00 — 16.40 — Предварительные заезды. Полуфинальные заезды. — К 2, 200 м (женщины): Худенко Ольга, Литвинчук Марина.
Бокс:
14.00 — 17.00 — Четвертьфинал, вес до 57 кг (женщины): Бруевич Галина.
15.30 — 17.00 — Четвертьфинал, вес до 56 кг (мужчины): Шах Николай.
16.00 — 17.00 — Четвертьфинал, вес до 69 кг (мужчины): Долголевец Евгений.
19.00 — 21.30 — Четвертьфинал, вес до 60 кг (женщины): Яршевич Алла.
20.00 — 21.30 — Четвертьфинал, вес до 60 кг (мужчины): Асанов Дмитрий.
Борьба вольная:
11.20 — 18.40 — Весовая категория до 65 кг. Мужчины. 1/8 финала. Полуфинал. Выступит Колиев Георгий.
11.50 — 18.40 — Весовая категория до 53 кг. Женщины. 1/8 финала. Полуфинал. Выступит Колодинская Ванесса.
12.20 — 18.40 — Весовая категория до 97 кг. Мужчины. 1/8 финала. Полуфинал. Выступит Гуштын Александр.
12.40 — 18.40 — Весовая категория до 68 кг. Женщины. 1/8 финала. Полуфинал. Выступит Мамошук Мария.
19.40 — 20.40 — Весовая категория до 86 кг. Мужчины. Финал. Выступит Шабанов Али.
Стрельба из лука:
09.00 — 16.00 — Классический лук, индивидуальные соревнования. Четвертьфиналы. Финалы. Женщины. Выступят Дёминская Карина, Козловская Карина.
Пляжный футбол:
19.30 — 20.45 — Групповой раунд. группа А. Беларусь — Швейцария.
Стрельба пулевая:
09.00 — 14.00 — Малокалиберный пистолет, 25 м (женщины). Квалификация. Финал. Выступят Крученок Екатерина, Чайка Виктория.
Стрельба стендовая:
09.00 — 15.20 — Упражнение «Скит» (круглый стенд, мужчины): Геращенко Андрей.
Телетрансляции шестого дня II Европейских игр
Среда, 26 июня
10.00
Беларусь 2
Настольный теннис. Мужчины. Женщины. Квалификация
Борьба вольная. Мужчины. Женщины. Квалификация
14.00
Пляжный футбол. Предварительный раунд
Бокс. Мужчины. Женщины. Квалификация
18.00
Пляжный футбол. Предварительный раунд
Борьба вольная. Мужчины. Женщины. Квалификация. Финалы
08.55
Беларусь 5
Стрельба из лука. Женщины. Квалификация
Стрельба пулевая. Пистолет. Женщины. 25 м. Квалификация
Стрельба пулевая. Винтовка. Мужчины. 50 м. Из 3-х положений. Квалификация
10.00
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Женщины. Финалы
Стрельба пулевая. Пистолет. Женщины. 25 м. Финал
13.30
Стрельба пулевая. Винтовка. Мужчины. 50 м. Из 3-х положений.Финал
Стрельба из лука. Женщины. Финал
Стрельба пулевая. Пистолет. Мужчины. 25 м. Рапид. Финал
Настольный теннис. Мужчины. Женщины. Финал
Стрельба из лука. Женщины. Квалификация
Стрельба пулевая. Пистолет. Мужчины. 25 м. Рапид. Квалификация
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Женщины. Квалификация
17.40
Настольный теннис. Мужчины. Женщины. Финалы
Легкая атлетика. Полуфиналы
Бокс. Мужчины. Женщины. Квалификация
09.00
Беларусь 5. Интернет
Бадминтон. Мужчины. Женщины. Предварительный раунд
15.00
Бадминтон. Мужчины. Женщины. Предварительный раунд
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
В Пинске 9-летнего ребенка охрана четыре часа удерживала в подсобке магазина
08:13,
Tut.by
Извержение вулкана погубило все живое на курильском острове Райкоке
07:31,
Tut.by
Рулят тракторами и сдают жилье. Как зарабатывают бывшие главы государств?
10:02,
Tut.by
В ООН предупредили о риске «климатического апартеида»
00:06,
Tut.by
«Как сказать пассажиру, что это для него дорого?». Суд вынес решение по делу о высоких ценах в такси
00:27,
Tut.by
В центре Гомеля сгорел дом
08:23,
Tut.by
По факту смерти мужчины в больнице, который лечился от геморроя и умер из-за язвы, возбудили дело
12:14,
Tut.by
II Европейские игры. Минск-2019. Расписание выступлений белорусских спортсменов 26 июня
11:06,
Полесская правда
II Европейские игры в Минске. По итогам 25 июня в копилке белорусов 41 медаль
23:14,
СТВ
В старинном здании пожарной части в Минске открылся необычный ресторан
07:30,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Жуткое ДТП в Видомле - у фуры отказали тормоза и она протаранила маршрутку с людьми
21.06.2019,
Виртуальный Брест
Во сколько Беларуси обойдутся Европейские игры?
20.06.2019,
Tut.by
На церемонии открытия Европейских игр с каната сорвалась воздушная гимнастка
22.06.2019,
Tut.by
Президент Сербии: Лукашенко чуть не плакал, когда я говорил, что не пойду на открытие Европейских игр
23.06.2019,
Tut.by
Европейские игры-2019. Стрельба из лука. Женская сборная Беларуси вышла в финал
22.06.2019,
Tribuna.com
«Белпочта» хочет умерить аппетиты банков
23.06.2019,
Tut.by
Я живу в Канаве. Как в деревне, умирающей после развала колхоза, осталась последняя «молодежь»
23.06.2019,
Tut.by