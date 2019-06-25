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Драгун, Глеб и Стасевич записали видео в поддержку «Лидсельмаша»

26.06.2019 11:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Болельщики и бывшие игроки «Лидсельмаша» записали эмоциональное видео в поддержку клуба.

Ролик со словами «Лидсельмаш», живи» записали также известные футболисты: Cергей Политевич, Станислав Драгун, Александр Глеб и Игорь Стасевич.

Напомним, команда может прекратить существования из-за ухода главного спонсора клуба.

 
 
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Болельщики и бывшие игроки «Лидсельмаша» записали эмоциональное видео в поддержку клуба.
 
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