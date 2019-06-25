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Европейские игры-2019. Пляжный футбол. Беларусь против Швейцарии
26.06.2019 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Европейские игры-2019
Пляжный футбол
Группа А
Беларусь – Швейцария
26 июня, 19.30
Португалия – Румыния 8:2 (4:1, 2:0, 2:1)
26 июня, 14.00
Группа B
Италия – Россия
26 июня, 15.30
Испания – Украина
26 июня, 18.00
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Европейские игры-2019 Пляжный футбол Группа А Беларусь – Швейцария 26 июня, 19.30 Португалия – Румыния 8:2 (4:1, 2:0, 2:1) 26 июня, 14.00 Группа B Италия – Россия 26 июня, 15.30 Испания...
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