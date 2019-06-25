Полузащитник «Слуцка» Медведь находится на просмотре в «Ростове»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник Владимир Медведь находится на просмотре в «Ростове». 19-летний футболист попал в заявку на матч против «Спартака» на Кубок Париматч Премьер.

Напомним, что Медведь провел за «Слуцк» в этом сезоне четыре матча.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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