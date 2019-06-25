|
Полузащитник «Слуцка» Медведь находится на просмотре в «Ростове»
26.06.2019 19:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский полузащитник Владимир Медведь находится на просмотре в «Ростове». 19-летний футболист попал в заявку на матч против «Спартака» на Кубок Париматч Премьер.
Напомним, что Медведь провел за «Слуцк» в этом сезоне четыре матча.
Подробную статистику игрока можно посмотреть
Брест мечтает найти молодого таланта, чтобы продать его за рубеж. Пока получается не очень
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)