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Антич в Смолевичах подарил майку девочке, которую придавило рекламным щитом
26.06.2019 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках 1/16 финала Кубка встречаются «Смолевичи» — «Шахтер». В первом тайме игры произошло столкновение защитника «горняков» Николы Антича и футболиста хозяев Ивана Василенка. Василенок упал на рекламный щит, сбив его и придавив девочку дошкольного возраста, стоявшую за щитом,
Отметим, что в перерыве Никола Антич снял майку, поднялся на трибуну и вручил футболку девочке.
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Сегодня в рамках 1/16 финала Кубка встречаются «Смолевичи» — «Шахтер».
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