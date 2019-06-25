Антич в Смолевичах подарил майку девочке, которую придавило рекламным щитом

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках 1/16 финала Кубка встречаются «Смолевичи» — «Шахтер». В первом тайме игры произошло столкновение защитника «горняков» Николы Антича и футболиста хозяев Ивана Василенка. Василенок упал на рекламный щит, сбив его и придавив девочку дошкольного возраста, стоявшую за щитом, сообщает «Прессбол».

Отметим, что в перерыве Никола Антич снял майку, поднялся на трибуну и вручил футболку девочке.