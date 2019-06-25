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Белорусский борец Али Шабанов завоевал серебряную медаль II Европейских игр

26.06.2019 20:11 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен вольного стиля Али Шабанов (весовая категория 86 кг) завоевал серебряную награду на турнире по борьбе II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Выиграв в квалификациях у израильтянина Ури Калашникова и турка Фатиха Эрдина, Али Шабанов вышел в полуфинал, где одержал победу над атлетом из Германии Ахмедом Дударовым (3:0). В поединке за золотую медаль белорусский борец встретился с россиянином Дауреном Куруглиевым, проиграв оппоненту со счетом 2:3.

В полуфинале сегодня трехкратный серебряный призер континентальных форумов белорус Александр Гуштын (97 кг) проиграл олимпийскому чемпиону Рио-де-Жанейро, трехкратному чемпиону мира и Европы, победителю I Европейских игр россиянину Абдулрашиду Садулаеву. Титулованные белорусские спортсменки Ванесса Колодинская и Мария Мамошук не смогли пройти квалификационный отбор, выбыв из медальной гонки.

Их товарищ по команде Азамат Нуриков (74 кг) стал пятым, уступив в схватке за бронзу грузину Автандилу Кенчадзе.

Турнир по борьбе II Европейских игр в столичном Дворце спорта завершится 30 июня. Всего в состязаниях принимают участие 288 атлетов, которые борются за 18 комплектов медалей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен вольного стиля Али Шабанов (весовая категория 86 кг) завоевал серебряную награду на турнире по борьбе II...
 
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