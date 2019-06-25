Никола Антич: «Девочка плакала и мне хотелось ее подбодрить. Это нормальная реакция»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Шахтера» Никола Антич рассказал об эпизоде, в котором упал рекламный щит, придавив девочку, стоявшую за щитом.

— Расскажи, что случилось в том моменте, после которого ты перед уходом на перерыва подарил девочке свою футболку?

— Игрок «Смолевичей» после борьбы упал на рекламный щит, который потом опрокинулся на девочку. Она плакала и мне хотелось ее подбодрить. Это нормальная реакция.

— Девочка улыбалась после твоего подарка?

— Да, все хорошо, – сказал Антич.

Антич в Смолевичах подарил майку девочке, которую придавило рекламным щитом