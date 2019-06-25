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Никола Антич: «Девочка плакала и мне хотелось ее подбодрить. Это нормальная реакция»
26.06.2019 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Шахтера» Никола Антич рассказал об эпизоде, в котором упал рекламный щит, придавив девочку, стоявшую за щитом.
— Расскажи, что случилось в том моменте, после которого ты перед уходом на перерыва подарил девочке свою футболку?
— Игрок «Смолевичей» после борьбы упал на рекламный щит, который потом опрокинулся на девочку. Она плакала и мне хотелось ее подбодрить. Это нормальная реакция.
— Девочка улыбалась после твоего подарка?
— Да, все хорошо, – сказал Антич.
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Защитник «Шахтера» Никола Антич рассказал об эпизоде, в котором упал рекламный щит, придавив девочку, стоявшую за щитом.
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