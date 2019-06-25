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НБА планирует проведение дополнительных турниров и сокращение матчей с сезона-2021/22
26.06.2019 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Видеоконференция по обсуждению вопроса состоялась 17 июня.
Изменения планируется внедрить уже в сезоне-2021/22. Они должны стать пробными: лига оценит, насколько хорошо сработает новый календарь и примет решение о целесообразности его дальнейшего использования.
Лига собирается организовать турниры по ходу регулярного чемпионата и после его завершения. Состоящая из 82 матчей «регулярка» станет короче.
Во время конференции обсуждались варианты с 58 и более матчами.
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НБА обсудила с представителями клубов проведение дополнительных турниров и сокращение матчей регулярного чемпионата.
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