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НБА планирует проведение дополнительных турниров и сокращение матчей с сезона-2021/22

26.06.2019 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НБА обсудила с представителями клубов проведение дополнительных турниров и сокращение матчей регулярного чемпионата.

Видеоконференция по обсуждению вопроса состоялась 17 июня.

Изменения планируется внедрить уже в сезоне-2021/22. Они должны стать пробными: лига оценит, насколько хорошо сработает новый календарь и примет решение о целесообразности его дальнейшего использования.

Лига собирается организовать турниры по ходу регулярного чемпионата и после его завершения. Состоящая из 82 матчей «регулярка» станет короче.

Во время конференции обсуждались варианты с 58 и более матчами.

 
 
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НБА обсудила с представителями клубов проведение дополнительных турниров и сокращение матчей регулярного чемпионата.
 
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