Белорусские легкоатлеты вышли в финал командного турнира на II Европейских играх

Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по легкой атлетике вышла в финал командного турнира на II Европейских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе выступления на стадионе "Динамо" свои коррективы вносил проливной дождь. Белорусы смогли уверенно победить в метании копья у женщин, Эльвира Герман с большим преимуществом выиграла забег на 100 м с барьерами. В копилке белорусской команды - 73 очка.

В финал из второй группы также вышли спортсмены Италии (57) и Чехии (56).

Ранее место в решающей стадии обеспечили себе легкоатлеты Украины, Германии и Франции.

Формат турнира предполагает выступление в восьми видах, по итогам каждого начисляются очки, а в девятом, эстафете преследования, команды стартуют в зависимости от отставания в общем зачете.

Финал в командном турнире по легкой атлетике пройдет 28 июня.-0-