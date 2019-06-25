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Белорусские легкоатлеты вышли в финал командного турнира на II Европейских играх
26.06.2019 22:14 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по легкой атлетике вышла в финал командного турнира на II Европейских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ходе выступления на стадионе "Динамо" свои коррективы вносил проливной дождь. Белорусы смогли уверенно победить в метании копья у женщин, Эльвира Герман с большим преимуществом выиграла забег на 100 м с барьерами. В копилке белорусской команды - 73 очка.
В финал из второй группы также вышли спортсмены Италии (57) и Чехии (56).
Ранее место в решающей стадии обеспечили себе легкоатлеты Украины, Германии и Франции.
Формат турнира предполагает выступление в восьми видах, по итогам каждого начисляются очки, а в девятом, эстафете преследования, команды стартуют в зависимости от отставания в общем зачете.
Финал в командном турнире по легкой атлетике пройдет 28 июня.-0-
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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по легкой атлетике вышла в финал командного турнира на II Европейских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА. В ходе...
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