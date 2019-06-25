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Арина Соболенко одержала волевую победу над Каролин Возняцки и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
26.06.2019 23:04 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
Арина Соболенко. Фото WTA
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/4 финала на турнире в британском Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Арина Соболенко, занимающая 10-е место в мировом рейтинге, в 1/8 финала в трех сетах обыграла экс-первую ракетку планеты датчанку Каролин Возняцки, ныне находящуюся на 14-й строке рейтинга WTA, со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5).
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Матч продолжался 2 часа 21 минуту. За это время Арина совершила четыре брейка, выполнила три эйса и семь раз ошиблась при подаче. На счету Каролин пять брейков, пять подач навылет и десять двойных ошибок. Благодаря этой победе Соболенко вышла вперед в личном противостоянии с Возняцки - 2:1.
“Something unbelievable happened today!”
В четвертьфинале соревнований Nature Valley International Арина Соболенко встретится с Кики Бертенс из Нидерландов.-0-
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Арина Соболенко одержала волевую победу над Каролин Возняцки и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/4 финала на турнире в британском Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА. Арина...
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