Арина Соболенко одержала волевую победу над Каролин Возняцки и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

Источник материала: БелТА

Арина Соболенко. Фото WTA

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/4 финала на турнире в британском Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арина Соболенко, занимающая 10-е место в мировом рейтинге, в 1/8 финала в трех сетах обыграла экс-первую ракетку планеты датчанку Каролин Возняцки, ныне находящуюся на 14-й строке рейтинга WTA, со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5).

. @SabalenkaA advances to the #NatureValleyInternational quarterfinals!



Defeats defending champion Caroline Wozniacki 2-6, 6-4, 7-6(5). pic.twitter.com/vx9yFiyvnY

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. За это время Арина совершила четыре брейка, выполнила три эйса и семь раз ошиблась при подаче. На счету Каролин пять брейков, пять подач навылет и десять двойных ошибок. Благодаря этой победе Соболенко вышла вперед в личном противостоянии с Возняцки - 2:1.

“Something unbelievable happened today!” @SabalenkaA discusses her incredible comeback victory over Caroline Wozniacki. pic.twitter.com/gbRl4Kqezt

В четвертьфинале соревнований Nature Valley International Арина Соболенко встретится с Кики Бертенс из Нидерландов.-0-