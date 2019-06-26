Соболенко впервые в сезоне обыграла теннисистку топ-20, отыграв у Возняцки матчбол и свой забив в падении

Источник материала: Tribuna.com

Десятая ракетка мира Арина Соболенко (8), в третьем круге турнира в Истбурне обыграла Каролин Возняцки (11), которой в прошлом году проиграла там в финале, – 2:6, 6:4, 7:6.

21-летняя белоруска одержала 21-ю победу в сезоне, впервые за четыре последних турнира пройдя больше одного круга и впервые в году обыграв соперницу из топ-20.

После 16 минут игры 28-летняя Возняцки, в прошлые выходные вышедшая замуж , вела 5:0. Во втором сете Соболенко – действующая чемпионка трех турниров WTA – пробила навылет вдвое больше раз, чем в первом, – 16 против 8 – и перевела встречу в решающий. В нем она отыгралась со счета 2:5, не позволив сопернице реализовать матчбол, а победный удар нанесла в падении.

«Она очень хорошо играла, а в первом сете я вообще не ожидала от нее такого уровня. В итоге матч получился совершенно невероятным, и я очень рада, что сумела его выиграть. Это для меня очень важная победа, особенно перед «Уимблдоном». Я очень рада, что сумела показать такой уровень».

В четвертьфинале Соболенко сыграет с Кики Бертенс (3).