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Соболенко впервые в сезоне обыграла теннисистку топ-20, отыграв у Возняцки матчбол и свой забив в падении
26.06.2019 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Десятая ракетка мира Арина Соболенко (8), в третьем круге турнира в Истбурне обыграла Каролин Возняцки (11), которой в прошлом году проиграла там в финале, – 2:6, 6:4, 7:6.
21-летняя белоруска одержала 21-ю победу в сезоне, впервые за четыре последних турнира пройдя больше одного круга и впервые в году обыграв соперницу из топ-20.
После 16 минут игры 28-летняя Возняцки, в прошлые выходные
«Она очень хорошо играла, а в первом сете я вообще не ожидала от нее такого уровня. В итоге матч получился совершенно невероятным, и я очень рада, что сумела его выиграть. Это для меня очень важная победа, особенно перед «Уимблдоном». Я очень рада, что сумела показать такой уровень».
В четвертьфинале Соболенко сыграет с Кики Бертенс (3).
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Соболенко впервые в сезоне обыграла теннисистку топ-20, отыграв у Возняцки матчбол и свой забив в падении
Десятая ракетка мира Арина Соболенко (8), в третьем круге турнира в Истбурне обыграла Каролин Возняцки (11), которой в прошлом году проиграла там в финале, – 2:6, 6:4, 7:6.
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