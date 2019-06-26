БЕЛТА: 70% бюджета Европейских игр направлено на развитие инфраструктуры Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

На развитие инфраструктуры Беларуси направлено 70% бюджета Европейских игр, сообщает БЕЛТА со ссылкой на комментарий Министерства финансов.

«Инвестиционный компонент – наиболее значимый в структуре расходов. Под эгидой Европейских игр дополнительные инвестиции в развитие инфраструктуры Беларуси к настоящему времени составили 380 млн рублей (186 млн долларов) (70% в общем объеме финансирования). Приобретено современное спортивное, медицинское и телевизионное оборудование для других объектов бюджетной сферы, а также транспортные средства, которые по окончании мероприятия будут переданы в распоряжение организаций бюджетного сектора, значительно укрепив их материально-техническую базу», – сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Беларусь потратила на Европейские игры 540 миллионов рублей (265 млн долларов), в том числе из бюджета – 266 миллионов рублей (130 млн долларов).

Напомним, вскоре после того как осенью 2016 года Беларусь получила право провести Европейские игры, Александр Лукашенко заявил, что надо будет затратить на подготовку и проведение соревнований «где-то под 50 млн долларов».