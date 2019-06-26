«Ювентус» согласовал контракт с де Лигтом с зарплатой 12 млн евро в год

Источник материала: Tribuna.com

«Ювентус» договорился о личном контракте с защитником Маттейсом де Лигтом.

Соглашение будет подписано на пять лет. Зарплата 19-летнего футболиста составит 12 миллионов евро в год.

Агент Мино Райола хочет прописать в договоре отступные, возможно, около 150 млн евро.

Теперь «Ювентусу» предстоит договориться с «Аяксом» для того, чтобы завершить сделку.