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«Ювентус» согласовал контракт с де Лигтом с зарплатой 12 млн евро в год

27.06.2019 01:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ювентус» договорился о личном контракте с защитником Маттейсом де Лигтом.

Соглашение будет подписано на пять лет. Зарплата 19-летнего футболиста составит 12 миллионов евро в год.

Агент Мино Райола хочет прописать в договоре отступные, возможно, около 150 млн евро.

Теперь «Ювентусу» предстоит договориться с «Аяксом» для того, чтобы завершить сделку.

 
 
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«Ювентус» договорился о личном контракте с защитником Маттейсом де Лигтом.
 
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