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«Ювентус» согласовал контракт с де Лигтом с зарплатой 12 млн евро в год
27.06.2019 01:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Ювентус» договорился о личном контракте с защитником Маттейсом де Лигтом.
Соглашение будет подписано на пять лет. Зарплата 19-летнего футболиста составит 12 миллионов евро в год.
Агент Мино Райола хочет прописать в договоре отступные, возможно, около 150 млн евро.
Теперь «Ювентусу» предстоит договориться с «Аяксом» для того, чтобы завершить сделку.
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«Ювентус» договорился о личном контракте с защитником Маттейсом де Лигтом.
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