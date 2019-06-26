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Олег Юреня: «Мои слова ранее были сказаны сгоряча. А про туалетную бумагу – образ»

27.06.2019 00:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бронзовый призер Европейских игр гребец Олег Юреня прокомментировал свои критические высказывания об организации соревнований.

–  Организация соревнований заслуживает оценки «на высоком уровне». Для спортсменов созданы все условия. Могу сравнить с тем, что было в олимпийской деревне на Играх 2012 года в Лондоне и в деревне на I Европейских играх в Баку в 2015 году. В Азербайджане, так получилось, мы жили за городом, то есть отдельно от представителей других видов спорта. В Минске живем вместе со всеми. В деревне можно хорошо отдохнуть, есть аттракционы. Прекрасная кухня. Хочешь – национальная, хочешь – итальянская. Отношение к белорусским спортсменам? За нашим функциональным состоянием следят лучшие специалисты страны. Что-то со здоровьем – сразу идем к физиотерапевту, занимаемся восстановлением.

Те слова в микст-зоне сказаны сгоряча. Белорусским спортсменам не дают никаких поблажек, хотя, бывает, в других странах «домашние» гребцы их имеют. Например, размещение в гостинице при гребном канале, где есть врачи, а не за пять-десять километров от канала. Хотелось бы иметь поблажки на соревнованиях в Минске. Например, возможность припарковаться рядом с каналом, а не за километр от него. Каждый человек хочет, чтобы к нему было лучшее отношение. Но опять же: порядок есть порядок. Мы, спортсмены, на II Европейских играх находимся в равных условиях. Так что то, что мы не имеем поблажек, – пожалуй, даже хорошо. Это меня устраивает.

– Про рулон туалетной бумаги – это что было? Образ?

– Образ, – сказал Юреня.

Юреня о Европейских играх: «Для гостей все, а для белорусов, думаю, рулон туалетной бумаги не положат»

Добавим, что в первом интервью спортсмен сказал следующее: «Но это, надеюсь, в интервью не попадет».

Отметим, что слова, сказанные в микст-зоне турнира, попадают «в эфир» и публикуются без согласований.

 
Теги: Минск
 
 
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Бронзовый призер Европейских игр гребец Олег Юреня прокомментировал свои критические высказывания об организации соревнований.
 
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