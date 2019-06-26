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Олег Юреня: «Мои слова ранее были сказаны сгоряча. А про туалетную бумагу – образ»
27.06.2019 00:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бронзовый призер Европейских игр гребец Олег Юреня прокомментировал свои критические высказывания об организации соревнований.
– Организация соревнований заслуживает оценки «на высоком уровне». Для спортсменов созданы все условия. Могу сравнить с тем, что было в олимпийской деревне на Играх 2012 года в Лондоне и в деревне на I Европейских играх в Баку в 2015 году. В Азербайджане, так получилось, мы жили за городом, то есть отдельно от представителей других видов спорта. В Минске живем вместе со всеми. В деревне можно хорошо отдохнуть, есть аттракционы. Прекрасная кухня. Хочешь – национальная, хочешь – итальянская. Отношение к белорусским спортсменам? За нашим функциональным состоянием следят лучшие специалисты страны. Что-то со здоровьем – сразу идем к физиотерапевту, занимаемся восстановлением.
– Про рулон туалетной бумаги – это что было? Образ?
– Образ, – сказал Юреня.
Добавим, что в первом интервью спортсмен
Отметим, что слова, сказанные в микст-зоне турнира, попадают «в эфир» и публикуются без согласований.
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Бронзовый призер Европейских игр гребец Олег Юреня прокомментировал свои критические высказывания об организации соревнований.
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